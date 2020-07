EU Studie zu Digitalisierung: EU-Staaten verfolgen kaum gemeinsame Ziele

Europas Staats- und Regierungschefs setzen bei der Digitalisierung ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der ESCP Business School in Berlin. „Zukunftspolitik in Europa ist immer noch ein Flickenteppich“, erklärte Philip Meissner vom European Center for Digital Competitiveness der privaten Universität am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung der Studie. Dafür waren öffentlich zugängliche Regierungsinformationen ausgewertet worden.