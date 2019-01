 EU-Terrorliste: Nach angeblich geplanten Anschlägen – EU-Sanktionen treffen zwei Iraner

Neben dem angeblich geplanten Anschlag in Frankreich wurde nach Angaben des dänischem Inlandsgeheimdiensts PET außerdem ein Anschlag auf eine Gruppe in Dänemark lebender Iraner, die sich für die Unabhängigkeit der iranischen Region rund um die Stadt Ahwas engagierten, vereitelt. In beiden Fällen machten Ermittler den iranischen Geheimdienst verantwortlich; Teheran dementierte dies. Die niederländische Regierung machte den Iran am Dienstag zudem für zwei Morde an Regimegegnern im Land verantwortlich.