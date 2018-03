EU-Türkei-Gipfel: Kanzler Kurz will EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei beenden

Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok riet der EU in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, nicht mit der Türkei zu brechen, dies wäre ein strategischer Fehler. „Eine Türkei, die ins islamistische Lager wechselt, wäre für Europa sehr viel gefährlicher.“ Juncker hatte am Freitag nach dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel gesagt, er gehe mit gemischten Gefühlen in das Gespräch mit Erdogan. Zuvor hatte bereits der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu Erwartungen gedämpft.