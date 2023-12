EU Tusk und von der Leyen betonen Partnerschaft

Es müsse gegenseitiges Vertrauen geben und das sei auch der Fall, so Tusk. „Es gibt sogar eine persönliche Freundschaft.” Er betonte auch, dass der Wandel in Polen nur durch den Einsatz der Polinnen und Polen möglich gewesen sei, die niemals aufgegeben hätten, den Rechtsstaat zu verteidigen. Nach dem Regierungswechsel in Polen hoffen viele, dass etwa die Unabhängigkeit der Justiz in dem östlichen EU-Land gestärkt wird.