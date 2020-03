EU und Großbritannien Ernste Streitthemen bestimmen erste Verhandlungsrunde nach Brexit

An der ersten Verhandlungsrunde nahmen Barnier zufolge auf jeder Seite etwa 110 bis 120 Expertinnen und Experten teil. Allein von der EU seien Fachleute aus 22 Generaldirektionen der EU-Kommission dabei gewesen. Die Gespräche seien in einem „freundlichen und konstruktiven Geist“ verlaufen. Die Briten hätten dabei immer wieder auf ihre Unabhängigkeit verwiesen - die stelle in der EU aber niemand in Frage, betonte Barnier auf einer Pressekonferenz ohne Beteiligung des britischen Chefunterhändlers David Frost. Ein Kommissionssprecher begründete den Solo-Auftritt Barniers damit, dass mit dem Beginn der Verhandlungen eine neue Phase der Beziehungen begonnen habe.