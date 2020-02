EU-Unternehmen verzweifeln in China „Es ist ein logistischer Albtraum“

Für viele Unternehmen sei die Epidemie ein „Weckruf“, sagte Wuttke. Es werde realisiert, dass die Abhängigkeit von China zu groß sei, „wenn dieses Land den Bach runtergeht“. So werde überlegt, „nicht alle Eier in ein Nest zu legen“ und in den nächsten Jahren stärker zu diversifizieren. Ohnehin hätten Unternehmen wegen des Handelskrieges zwischen den USA und China in den vergangenen ein, zwei Jahren schon begonnen, sich auch in anderen Ländern umzuschauen.



Der Stillstand in China und die strengen Quarantäneregeln in Peking behindern auch die Kooperation zwischen China und Europa. Ob es zu dem geplanten Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 30. März in Peking komme, „bleibt abzuwarten“, sagte Wuttke. Auch gibt es Sorge, dass die Gespräche über das geplante Investitionsschutzabkommen zwischen beiden Seiten nicht vorankommen. So kann das EU-Verhandlungsteam nicht mehr nach Peking reisen.