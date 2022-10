EU-US-Trade and Technology Council „Der TTC ist ein hervorragender Ort für Zusammenarbeit“

Wie hat der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Zusammenarbeit im TTC verändert?

Die russische Invasion in der Ukraine hat in vielerlei Hinsicht gezeigt, was der TTC zu leisten vermag. Nach dem Einmarsch in die Ukraine war das TTC der wichtigste Ort, an dem die Vereinigten Staaten und Europa Ausfuhrkontrollen für Russland und Weißrussland diskutierten und koordinierten. Die Nutzung des TTC durch die transatlantischen Partner in diesem Zusammenhang beweist den Wert des TTC für reaktive Ad-hoc-Diskussionen und für die Festlegung einer positiven Agenda.



