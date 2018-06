EU-Verfahren gegen Warschau: „Zugeständnisse sind erschöpft“ – Polen und EU streiten weiter über Justizreform

WarschauIm Streit mit der EU über den Umbau des polnischen Justizsystems will das Land nicht weiter auf Brüssel zugehen. Die Zugeständnisse Polens seien erschöpft, sagte Jacek Sasin, ein Berater von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, am Sonntag. Die Regierung warte auf den nächsten Schritt der EU-Kommission. Es sehe aber nicht so aus, als ob diese dazu bereit sei.