EU-Vorschlag: Sammelklagen – Durchbruch für den Verbraucherschutz oder amerikanische Zustände in Europa?

Brüssel, BerlinGeprellte Kunden sollen in Fällen wie dem VW-Dieselgate künftig leichter Schadenersatz einklagen können. Die Europäische Kommission legte am Mittwoch einen Richtlinienvorschlag vor, der Sammelklagen etwa von Verbraucherschutzverbänden in den EU-Staaten erheblich erleichtern soll.