EU-Westbalkan-Gipfel: Wer welche Chancen auf eine EU-Mitgliedschaft hat

Auf dem Westbalkan-Gipfel ist Mazedonien vermutlich das Land, das am stärksten auf konkrete EU-Perspektiven pocht. „Wir müssen mit einem guten Ergebnis nach Hause fahren“, sagte Mazedoniens Außenminister Nikola Dimitrov am Vortag. Denn schon jetzt ist in der mazedonischen Bevölkerung eine enttäuschte Abwendung vom Westen erkennbar, weil die Annäherung an die EU kaum Fortschritte macht.