 EuGH-Urteil: Für den Exit vom Brexit genügt ein einfacher Brief

BrüsselDer Europäische Gerichtshof hat schon häufig in wichtige politische Entscheidungen eingegriffen – doch selten war ein Urteil so aktuell und politisch brisant wie am heutigen Montag: Das höchste EU-Gericht entschied, dass die britische Regierung den Brexit mit einem einfachen Brief an die EU wieder absagen kann. Die EU müsse das ohne Wenn und Aber akzeptieren, entschieden die Luxemburger Richter.