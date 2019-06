EuGH-Urteil: Polens Richter-Reform verstößt gegen EU-Recht

BrüsselDas neue polnische Pensionsgesetz für Richter verstößt nach Auffassung des Generalanwaltes am Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen EU-Recht. Die Maßnahmen widersprächen dem Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und untergrüben das Prinzip der Unabsetzbarkeit der Richter und der Unabhängigkeit der Justiz, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Schlussantrag des Generalanwaltes Evgeni Tanchev.