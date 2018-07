EuGH-Urteil: Zeugen Jehovas müssen bei Besuchen Datenschutzrichtlinien beachten

Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas wurde Ende des 19. Jahrhunderts in den USA gegründet und hat weltweit mehrere Millionen Mitglieder. Sie glauben an einen bald bevorstehenden Welt-Untergang. Kritiker sehen in den Zeugen Jehovas eine autoritäre Organisation, die blinden Gehorsam erwarte und ihre Mitglieder sozial isoliere. Die Zeugen Jehovas ziehen von Tür zu Tür, um religiöse Gespräche zu führen.