Eulex: Enttäuschende EU-Kosovo-Mission nach zehn Jahren beendet – aber nicht ganz

Zuletzt wurde die Organisation von Alexandra Papadopoulou geleitet. Die Chefin sollte den Aufbau demokratischer Staatsstrukturen im Kosovo fördern, obwohl ihr Heimatland Griechenland dieses Land nicht anerkennen will. Von Anfang an gab es dicke Fragezeichen, wie ein solcher Spagat zu schaffen ist. Und doch haben Eulex-Experten in all den Jahren viele Polizisten und Justizangestellte ausgebildet und ihnen immer wieder eingeschärft, wie diese Bereiche rechtsstaatlich funktionieren müssten. Nur die größten Optimisten glauben, dass diese positiven Ansätze sich in Zukunft durchsetzen werden. Denn Staat und Gesellschaft funktionieren in diesem kleinen Balkanland nach anderen Gesetzen.