Euro-Staaten: Scholz warnt Griechenland, Reformpfad zu verlassen

Das dritte Rettungsprogramm der Euro-Staaten für Griechenland endet am 20. August. Die Regierung in Athen will sich nach einer Übergangszeit dann wieder selbst an den Finanzmärkten Geld besorgen. Für den Erhalt von Finanzmitteln durch die Euro-Länder muss Griechenland Reformen umsetzen.