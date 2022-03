Europa Charles Michel als EU-Ratspräsident wiedergewählt

Der Belgier Charles Michel ist als Präsident des Europäischen Rats wiedergewählt worden. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sprachen sich am Donnerstag bei dem EU-Gipfel in Brüssel für eine zweite Amtszeit Michels aus, wie der Rat mitteilte. Michel sei einstimmig gewählt worden, hieß es. Michel hatte seinen Posten im Dezember 2019 zunächst für zweieinhalb Jahre angetreten. Die zweite Amtszeit beginnt am 1. Juni 2022 und endet am 30. November 2024.