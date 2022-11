Europa Kein Geld für Ungarn? EU-Kommission gibt neue Empfehlung ab

30. November 2022 | Quelle: dpa

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bei einer Pressekonferenz im serbischen Belgrad. Bild: Bild: dpa

Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch eine Empfehlung zum möglichen Einfrieren von Milliardenzahlungen an Ungarn abgeben. Weil die rechtsnationale Regierung in Budapest nach Einschätzung der Behörde gegen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verstößt und nicht entschlossen genug gegen Korruption vorgeht, könnten rund 7,5 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt und 5,8 Milliarden Euro an Corona-Hilfen blockiert werden.