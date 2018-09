„Europa-Zentrale“: US-Rechtspopulist Steve Bannon will Europa aufmischen

Die Prognose bedeutet so lange vor der Wahl noch wenig, doch ist bei EU-Unterstützern so etwas wie in Panik spürbar. Fast niemand zweifelt nach den jüngsten Erfolgen von Populisten in Deutschland, Österreich, Ungarn oder Italien, dass sich auch im Europaparlament die Gewichte verschieben werden. Die Frage ist nur, wie weit, und was die EU-Kritiker damit anfangen.