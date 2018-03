Europäische Kommission: EU-Kommissar Oettinger verteidigt Beförderung des Juncker-Vertrauten Selmayr

So wussten nach offiziellen Angaben über Jahre nur Juncker und Selmayr von dem freiwerdenden Spitzenposten, während das Kollegium der Kommissare erst am Tag der Entscheidung davon erfuhr. Selmayr brachte sich mit einer Bewerbung als Vize-Generalsekretär in eine optimale Ausgangsposition und wurde am 21. Februar erst auf diese Stelle und wenige Minuten später auf den Spitzenposten befördert. Im Raum steht der Verdacht, Juncker habe ein gutes Jahr vor Ende seiner Amtszeit seinem engsten Mitarbeiter den Posten zugeschanzt.