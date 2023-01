Europäische Union Asylanträge in EU laut Kommissionsbericht wohl fast um die Hälfte gestiegen

Die Zahl der Asylanträge in der Europäischen Union (EU) ist im vergangenen Jahr fast um die Hälfte angestiegen. Wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht zur Migration und Flüchtlingslage vorab berichtet, ist die Zahl der Asylanträge in den 27 EU-Ländern im vergangenen Jahr auf 923.991 angestiegen.