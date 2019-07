Europäische Union: Boris Johnson rüstet Großbritannien für Brexit ohne Vertrag

Gove ist von Johnson beauftragt worden, die Vorbereitungen für einen Austritt ohne Abkommen voranzutreiben. „Wir werden am 31. Oktober die EU verlassen“, kündigte er an. „Ohne Wenn und Aber. Keine weiteren Verzögerungen. Der Brexit kommt.“ Finanzminister Sajid Javid will in den kommenden Tagen zusätzliche Gelder von etwa einer Milliarde Pfund lockermachen, um weitere Vorbereitungen für einen harten Brexit zu treffen.