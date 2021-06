Europäische Union: Brief unterzeichnet: EU-Regierungen stellen sich gegen Homosexualitäts-Gesetz in Ungarn

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs – darunter Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban – kommen an diesem Donnerstagnachmittag in Brüssel zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Am Mittwoch hatte die EU-Kommission angekündigt, dass sie gegen das umstrittene ungarische Gesetz vorgehen will, wonach Materialien über Homosexualität und Transgender an Schulen zensiert werden sollen.