Europäische Union: Bundesregierung folgt EU-Kritik an neuem polnischen Gesetz

Die Bundesregierung sieht das geplante polnische Gesetz zur Untersuchung russischer Einflussnahme kritisch, übt aber keine offene Kritik an der Regierung in Warschau. Zwar wollte die Regierung am Montag in Berlin nicht sagen, ob sie für ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen das östlichen EU-Land sei.