Europäische Union Deutschland und Frankreich starten Initiative zur EU-Reform

Besprochen werden solle in dem Rahmen die gesamte Bandbreite an Themen – darunter eine stärkere Rolle Europas auf der Weltbühne, die eigene Verteidigung, aber auch Digitalisierung, Migration, Klimaschutz oder der Kampf gegen soziale Ungleichheit und für eine soziale Marktwirtschaft, heißt es in dem Papier. Eine Änderung der EU-Verträge wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Über das Papier hatte am Dienstagmorgen zuerst das Portal „Politico“ berichtet.