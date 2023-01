Europäische Union Europaparlament verweigert Informationen zu Weinreise

24. Januar 2023 | Quelle: dpa

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ließ sich mit ihrem Mann von einer Weinbruderschaft in ein Luxushotel einladen. Bild: Bild: dpa

Das Europäische Parlament verweigert Informationen zu einer umstrittenen Reise von Präsidentin Roberta Metsola und ihrem Mann in die französische Weinregion Burgund. Auf Nachfragen der Deutschen Presse-Agentur teilte der Parlamentssprecher jetzt lediglich mit, der Besuch bei einer Weinbruderschaft mit Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel in Beaune sei im Rahmen von Metsolas Mandat als Präsidentin und im Einklang mit übergeordneten Sicherheits- und Protokollverpflichtungen erfolgt. Metsola habe sich an die Regeln gehalten, die auch für alle früheren Präsidenten angewandt wurden.