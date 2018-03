Europäische Union: Griechenlands dunkle Geschäfte mit „Goldenen Visa“

Wer als Nicht-EU-Bürger in Griechenland mindestens 250.000 Euro in eine oder mehrere Immobilien investiert, kann für sich und seine Familie das so genannte „Goldene Visum“ beantragen. Das Papier ist begehrt, denn es berechtigt zu Reisen in der ganzen EU. Seit 2013, als das Programm aufgelegt wurde, hat Griechenland rund 2200 dieser Visa erteilt. Weitere 2800 gingen an Ehepartner und Kinder der Käufer.