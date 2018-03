Europäische Union: Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers – der ewige Kampf der EU gegen Steuerflucht

Wo es Steuerflucht gibt, ist der Weg zu Geldwäsche und schwerer Kriminalität oft nicht weit. Das zeigt der Mord an einem slowakischen Journalisten vor wenigen Tagen: Jan Kuciak und seine Freundin starben an Schüssen in den Kopf und den Bauch. Der Journalist war Verbindungen zwischen den Panama-Papers und der slowakischen Politik nachgegangen. Es ist innerhalb kurzer Zeit der zweite Mord in der EU an einem Journalisten.