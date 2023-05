Europäische Union Nächste Europawahl im Juni 2024

17. Mai 2023 | Quelle: dpa

Europaflaggen wehen vor dem Sitz der EU-Kommission. Die nächste Europawahl ist für Juni 2024 angesetzt worden. Bild: Bild: dpa

Die nächste Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. Darauf einigten sich die 27 EU-Staaten bei einem Treffen ihrer Botschafter in Brüssel, wie Schweden als derzeitiger Ratspräsident mitteilte. Die Entscheidung soll am Montag formell bestätigt werden. In Deutschland werden die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments aller Voraussicht nach am 9. Juni gewählt - wie üblich einem Sonntag.