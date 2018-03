Europäische Union: Tusk erwartet nach Giftanschlag weitere Sanktionen gegen Russland

BrüsselEU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet im Fall des Giftanschlags im englischen Salisbury weitere Sanktionen einzelner EU-Staaten gegen Russland. „Ich rechne damit, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten am Montag weitere Maßnahmen gegen Russland ergreifen wird“, sagte Tusk am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.