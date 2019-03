Europäische Union: Ungarn ringt um Verbleib rechtspopulistischer Fidesz bei EVP

Orban hat Forderungen aus der EVP nach einem Bekenntnis zur EU bislang die kalte Schulter gezeigt. Man höre sich andere Meinungen wie die von Weber an, erklärte Regierungssprecher Zoltan Kovacs am Mittwoch per Twitter. Migration zu stoppen sei aber wichtiger als Parteidisziplin. EVP-Fraktionschef Weber hatte zuvor einen Verbleib der ungarischen Fidesz-Partei in seiner Fraktion im Europaparlament davon abhängig gemacht, dass sich Orban zu europäischen Werten bekennt.