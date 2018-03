Europäische Union: Vollgas für EU-Reform – Merkel und Macron bereiten Gipfeltreffen vor

Allerdings ist die Situation in der EU seit Dezember schwieriger geworden - was auch Auswirkungen auf die Arbeit des deutsch-französischen Duos hat. Nach der Italienwahl kommt im drittgrößten Euro-Land nun wahrscheinlich eine Koalition aus Europa-Skeptikern und -gegnern an die Regierung. Was dies für die Reformdebatte etwa in der Euro-Zone bedeutet, ist völlig offen. Und die Finanzminister von acht nördlichen EU-Ländern haben nun offen ihren Widerstand gegen zentrale Macron-Ideen formuliert. „Seither ist klar, dass Deutschland schon deshalb nicht zu weit auf Frankreich zugehen kann, weil es sonst seine traditionellen Verbündeten verliert“, sagt Nicolai von Ondarza, Europa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).