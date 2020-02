Europäische Volkspartei EVP: Orbans Fidesz bleibt bis auf Weiteres suspendiert

Die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in der Europäischen Volkspartei (EVP) bleibt bis auf Weiteres suspendiert. Er habe keine große Hoffnung, dass es in Ungarn erkennbare Verbesserungen geben werde, sagte EVP-Präsident Donald Tusk am Montag bei einem Treffen des EVP-Vorstands in Brüssel, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.