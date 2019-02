 Europäische Währungsunion: EZB-Präsident Draghi wirbt für Euro-Zonen-Budget

FrankfurtEZB-Chef Mario Draghi schaltet sich in die Diskussion über einen eigenen Haushalt für die Euro-Zone ein. Eine solche Neuerung könne bei entsprechender Ausgestaltung die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Mitgliedsländer und des gesamten Währungsraums erhöhen, schrieb Draghi in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an den niederländischen Europa-Abgeordneten Auke Zijlstra. Der Parlamentarier ist Mitglied der Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders.