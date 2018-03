Europäisches Militär: Deutschland übernimmt die Koordination der EU-Verteidigungsunion

BrüsselDie engere militärische Zusammenarbeit der EU als Reaktion auf den Brexit-Beschluss und die zunehmende Unberechenbarkeit der USA nimmt Konturen an. Bei einem Verteidigungsministertreffen am Dienstag in Brüssel einigte sich die große Mehrheit der Mitgliedsstaaten auf 17 Projekte, die sie in unterschiedlicher Zusammensetzung gemeinsam verfolgen wollen.