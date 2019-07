Europaparlament: Promi-Köchin Sarah Wiener sitzt nun im Europaparlament

Im Mai wurde Wiener für die österreichischen Grünen in das Parlament gewählt. „Ab heute geht's los mit der Politik“, sagt die Fernsehköchin. In Brüssel habe sie zwar schon ein paar Fraktionssitzungen gehabt. Bei der konstituierenden Sitzung in Straßburg habe sie nun aber zum ersten Mal alle ihre Kollegen gesehen.