Europareise Chinas Außenminister besucht Deutschland

Das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit ist ein tiefer Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie, die seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ verwaltet worden war. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die Peking als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. Als Reaktion hatte Deutschland unter anderem in einem eher symbolischen Schritt das Auslieferungsabkommen mit Hongkong ausgesetzt, was für Verärgerung Pekings sorgte.