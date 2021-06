Europatour von Joe Biden: Ein Anfang, mehr aber noch nicht

Die Europatour von Joe Biden sollte vor allem eins leisten: die traditionellen Verbündeten beruhigen. Nach den irrlichternden Trump-Jahren bemühte sich der US-Präsident, Verlässlichkeit und Kooperationsbereitschaft auszustrahlen. Das ist ihm gelungen. Die Partner lächelten gemeinsam für die Kameras und versicherten sich ihrer gemeinsamen Werte. So weit, so gut, so erwartbar. Verbrüderungsszenen mit Wladimir Putin waren vom überzeugten Transatlantiker Biden ohnehin nicht zu erwarten.