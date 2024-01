Europawahl 2024 EU-Ratspräsident Michel will ins Parlament einziehen

07. Januar 2024 | Quelle: dpa

Charles Michel will bei den Europawahlen im Juni 2024 kandidieren. Bild: Bild: dpa

EU-Ratspräsident Charles Michel will bei der anstehenden Europawahl antreten und in das Europäische Parlament einziehen. „Ich habe beschlossen, bei den Europawahlen im Juni 2024 zu kandidieren”, sagte der Spitzenpolitiker am Samstag verschiedenen belgischen Medien. Das bedeute, dass er im Falle seiner Wahl sein Amt des Ratspräsidenten abgebe. Nach den Wahlen - Ende Juni, Anfang Juli - könnten die EU-Staats- und Regierungschefs dann über eine Nachfolge für den Posten des Ratspräsidenten beraten, so der Belgier.