Europawahlen Sozialdemokraten setzen jetzt alles auf die Europakarte

LissabonEin halbes Jahr vor der Europawahl gibt sich die SPD trotz schwacher Umfragewerte optimistisch. In Ländern wie Portugal und Spanien hätten die Sozialdemokraten Erfolge, „und wir werden in Deutschland wieder kommen, da bin ich mir ganz sicher“, sagte der Fraktionschef im Europaparlament, Udo Bullmann, der Deutschen Presse-Agentur in Lissabon. In dem Niederländer Frans Timmermans habe man zudem einen starken europäischen Spitzenkandidaten. Dieser habe gute Chancen, nächster Präsident der EU-Kommission zu werden.