Europaweite Umfrage: Mehrheit der Deutschen unzufrieden mit EU

„Die politische Führung darf sich nicht einfach zurücklehnen und auf den Lorbeeren einer überwundenen Krise ausruhen“, forderte der Vertreter der EU-Kommission in Deutschland, Richard Kühnel. Als erfreulich wertete die Brüsseler Behörde, dass die EU bei 45 Prozent der Befragten in Deutschland und bei 40 Prozent EU-weit ein sehr positives oder ziemlich positives Gefühl hervorruft und damit so viel Ansehen genießt wie seit zwei Jahren nicht mehr. Am schlechtesten war das Image der EU ebenfalls in Griechenland (23 Prozent Zuspruch) und Tschechien (30 Prozent). Kurz vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien im Frühjahr 2016 war das Ansehen der EU in den halbjährlichen Umfragen auf einem Tiefpunkt.