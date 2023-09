Euroraum: Industrieproduktion geht überraschend stark zurück

Im Zuge des Übergangs hin zu einer grünen Wirtschaft will die EU-Kommission noch in diesem Monat mit einer Serie von Energiewende-Dialogen mit der Industrie beginnen. „Wir werden die europäische Industrie weiter unterstützen, während des gesamten Übergangs“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer jährlichen Rede zur Lage der EU am Mittwoch in Straßburg.