Eurostat-Zahlen Industrieproduktion der Euro-Zone bricht ein

Die Industrieunternehmen der Euro-Zone haben ihre Produktion infolge der Coronakrise massiv eingeschränkt. Wie das Statistikamt Eurostat an diesem Mittwoch in Luxemburg mitteilte, lag die gesamte Herstellung im März 11,3 Prozent niedriger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug der Einbruch in den 19 Euroländern 12,9 Prozent.