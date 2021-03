Ever Given im Suezkanal bewegt sich wieder Jetzt droht der Ketchup-Effekt

Um kurz vor sechs dröhnen die Schiffshörner über den Suezkanal hinweg. Das Schiff hat sich bewegt, endlich. In den vergangenen Tagen haben Bagger Tonnen an Sand vom Bug der Ever Given weggeschaufelt, nun kam auch noch die Flut dazu. Der höhere Wasserspiegel hob auch das Schiff an. Die Ever Given schwimmt wieder. Die umliegenden Schiffe feiern das mit einem ohrenbetäubenden Lärm, zeigen Videos von dem Manöver.