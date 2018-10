EVP-Spitzenkandidatur Finnischer Ex-Regierungschef Stubb will EU-Kommissionspräsident werden

LuxemburgDer frühere finnische Ministerpräsident Alexander Stubb will Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Der 50-Jährige gab am Dienstag seine Kandidatur bekannt. Nach EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) ist Stubb der zweite Politiker, der die Europäische Volkspartei (EVP) in die Europawahl im Mai führen will.