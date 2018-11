EVP Weber sieht „Gespenst des Nationalismus“ als Gefahr bei Europawahl

BerlinCSU-Vize Manfred Weber hat einen erstarkenden Nationalismus als größte Gefahr bei den Europawahlen im Mai 2019 bezeichnet. „Der Hauptgegner ist das Gespenst des Nationalismus“, sagte der Spitzenkandidat der konservativen europäischen Parteienfamilien EVP am Montag in Berlin. Die Bedrohungen für Europa seien so groß „wie seit dem Zweiten Weltkrieg“ nicht mehr. Gefahr drohe dabei nicht nur von außen, sondern auch von innen durch integrationsfeindliche Parteien. Weber attackierte in diesem Zusammenhang vor allem die AfD in Deutschland. „Die AfD ist die Brexit-Partei Deutschland“, sagte Weber.