Ex-Berater im Weißen Haus: Steve Bannon spricht 18 Stunden lang mit Sonderermittler Mueller

New YorkSteve Bannon hat sich am Donnerstag in einer Marathonsitzung mit dem Sonderermittler Robert Mueller getroffen. Der früherer Berater des US-Präsidenten und geschasster Chef der rechten Internetplattform „Breitbart News“ beantwortete 18 Stunden lang die Fragen des ehemaligen FBI-Chefs, wie Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtet.