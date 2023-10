Ex-BND-Mann über Verhandlungen mit der Hamas „Gesamtwirtschaftlich gesehen ist die Hamas eine Null“

Gerhard Conrad, Jahrgang 1954, ist ein deutscher Islamwissenschaftler und Jurist. Er war jahrelang als hochrangiger Beamter beim Bundesnachrichtendienstes (BND) beschäftigt. Conrad leitete die BND-Vertretung in Damaskus und war auch in Beirut und Jerusalem tätig. Er wurde mehrfach als Vermittler im Nahen Osten eingesetzt, sein Spitzname war: „Mister Hisbollah“. Zu seinen größten Erfolgen zählte die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Schalit 2011. Später führte Conrad den präsidialen Leitungsstab des BND, danach leitete er die BND-Vertretung in London und war Direktor des Intelligence Assessment Centers im Europäischen Auswärtigen Dienst in Brüssel. Einen Einblick in seine Arbeit gibt er in seiner Biografie: „Keine Lizenz zum Töten: 30 Jahre als BND-Mann und Geheimdiplomat – Ein Blick in die Welt der Geheimdienste“.