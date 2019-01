Ex-Botschafter kritisiert Afrika-Politik „Entwicklungshilfe sollte sich auf Bildung konzentrieren“

Ziel des „Marshall-Plans für Afrika“ der Bundesregierung ist, „in den afrikanischen Staaten die eigenen Entwicklungskräfte zu stärken.“ Klingt doch vernünftig.

Nein. Schon die Bezeichnung, die an den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg anknüpft, ist völlig verfehlt. In den europäischen Ländern gab es damals funktionierende Verwaltungen, Justiz, ausgebildete Bevölkerungen. Das ist in Afrika allenfalls rudimentär vorhanden. Und die Behauptung, man stärke die „eigenen Entwicklungskräfte“ Afrikas, höre ich auch schon seit Jahren und Jahrzehnten, ohne dass die Hilfe tatsächlich diesen Effekt gehabt hätte. Wir Europäer werden die Probleme Afrikas nicht lösen können. Unsere Entwicklungshilfe beruht auf dem Trugschluss, dass wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt ohne politische Entwicklung möglich sei. Dabei schaffen unsere Entwicklungshelfer nur weiterhin eine Wohlfahrtsmentalität unter afrikanischen Politikern. Sie erkennen gar keine Notwendigkeit, selbst zu handeln, weil es immer irgendjemanden in Berlin, Brüssel oder anderswo in Europa gibt, der das für sie tut. Wirklich helfen würden zielgerichtete Programme, um Schul- und Berufsbildung zu verbessern, die Gleichberechtigung der Frauen zu stärken – und eben vor allem Familienplanung. Außerdem müsste man vor allem für den Ausbau funktionierender Rechtssysteme sorgen.