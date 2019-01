Ex-Botschafter kritisiert Afrika-Politik „Entwicklungshilfe sollte sich auf Bildung konzentrieren“

Warum sind deutsche Firmen so zurückhaltend, in Afrika zu investieren?

Vor allem liegt es an der Korruption. Wenn in Afrika Bedingungen herrschen, die unternehmerisches Engagement interessant erscheinen lassen, kommen die Unternehmen von selbst. In Ruanda ist das der Fall. Volkswagen hat im vergangenen Jahr ein eigenes Werk dort eröffnet. In Äthiopien, wie Ruanda ein afrikanischer Leuchtturm, sind in jüngerer Zeit viele Tausende Arbeitsplätze vor allem durch chinesische Investitionen entstanden.