Ex-Chefstratege des US-Präsidenten: „Zur Hölle mit der Wall Street“ – Bannon verteidigt Trumps Strafzölle gegen China

Chinas Antwort erfolgte prompt darauf. Das Finanzministerium in Peking kündigte an, neue Zölle auf 106 US-Produkte im Gesamtvolumen von 50 Milliarden Dollar zu verhängen. So sollen zusätzliche 25 Prozent etwa auf Sojabohnen, Autos sowie Produkte der Chemie- und Flugzeugindustrie erhoben werden. Auch Whisky, Zigarren, Mais, Rindfleisch und Orangensaft sind betroffen. Wann genau die neuen Zölle in Kraft treten, ist noch unklar.